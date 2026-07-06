Емрах за гафа в Созопол: Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държавата

Емрах Стораро за първи път коментира поредния си гаф на пътя и призна, че именно той е шофирал "Порше"-то, което беше заснето на пешеходната алея в София.

"Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И к'во се случва - Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона. И то минах, защото видях, че друга кола мина пред мен. Това е нормално не, според вас? Аз да съм на първа страница, след като се случват най-лошите работи в държава", казва Стораро в социалните мрежи.

В клип, публикуван в TikTok Стораро пък самодоволно заявява:

"По пешеходна зона съм минавал аз. Там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази."

Той заяви, че глобата му е 20 евро

Полицията в Бургас се самосезира след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда как автомобил "Порше" със софийска регистрация преминава по алея в градския парк на Стария Созопол. По случая бе образувана проверка от служители на Районното управление в Созопол. Установено е, че автомобилът е пресякъл косо алеята, която не е била обозначена със забранителни пътни знаци или маркировка, нито е била обезопасена с ограничителни съоръжения като колчета или бариера.

В друга публикация той показва мускули полуразсъблечен в колата си, а в описанието на видеото се хвали, че глобата му е едва 20 евро.

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От МВР-Бургас съобщиха, че на водача ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движението по пътищата.

Вчера пред bTV от полицията съобщиха, че ще се установява дали автомобилът е собственост на Емрах Стораро и кой е бил зад волана в момента на нарушението. От разпространените кадри се вижда регистрационен номер, който съвпада с този на автомобил, с който малкият син на Тони Стораро се е снимал в TikTok профила си.

Вчера той е публикувал и снимки с въпросното "Порше" в Instagram профила си.

Възмущение в Созопол

Случаят предизвика острата реакция на кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, който изрази възмущението си от случващото се и от усещането за безнаказаност.

"Усещане за безнаказаност, усещане за това, че липсват отговорността и моралът във всеки един индивид - поне в мен има едно такова усещане. Проблемът е много по-голям, отколкото конкретния случай. Вие не оставате ли с впечатление, че цялото ни общество започва да боледува?", коментира Янакиев.

Според градоначалника неспазването на правилата вече не е проблем само на съответните власти и институции.

"Всякакви правила и стереотипи не се спазват, нарушават се. Добре, ще бъдат съставени актове, има закони, но защо не се спазват?", попита реторично кметът.

Той взе отношение и по абсурдните оправдания, че пространството не е било обозначено със знаци.

"Аз направо останах втрещен - никъде не било обособено, че е парк. За Бога, хора, огледайте се в парк ли сте или някъде другаде", завърши възмутено Тихомир Янакиев.