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Коя е най-скъпата булчинска рокля - на кралица Елизабет II, на Кейт Мидълтън или на принцеса Даяна

Кралските сватби са най-пищните и тържествени събития в целия свят

06.07.2026 | 13:12 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Сватбите в британското кралско семейство винаги са събития, които привличат вниманието на милиони хора по света. Освен самата церемония, огромен интерес предизвикват и сватбените рокли на кралските булки.

През годините роклите на кралица Елизабет II, принцеса Даяна и Кейт Мидълтън се превърнаха в едни от най-емблематичните сватбени рокли в историята на монархията.

Освен с дизайн и символика, те се отличават и с впечатляваща стойност, която днес се изчислява на стотици хиляди, а в някои случаи и на милиони долари.

Сватбената рокля на кралица Елизабет II

Когато бъдещата кралица Елизабет II се омъжва за принц Филип през ноември 1947 г., тя избира сватбена рокля, създадена от британския дизайнер Норман Хартнел. Роклята е изработена от коприна и сатен в цвят слонова кост и се превръща в символ на следвоенното възстановяване на Великобритания.

Дизайнът включва елегантен силует, дълъг шлейф от копринен тюл и изящна бродерия с флорални мотиви. Корсажът е украсен с перли и кристали, а вдъхновението за орнаментите идва от картината „Примавера“ на Сандро Ботичели. Шлейфът на роклята е дълъг около 4,5 м и е прикрепен към раменете, създавайки изключително величествена визия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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