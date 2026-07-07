Хората, които винаги виждат най-доброто в някого, избират грешна любов

Новата любовна тръпка винаги е вълнуваща. Усещането понякога е магическо. Но когато сте толкова развълнувани от един нов флирт, нова връзка, може да бъде лесно да виждате само най-доброто в човека и да пропуснете предупредителните знаци.

Понякога сърцето ви тръгва напред, преди мозъкът да е имал шанс да го настигне, което прави трудно да разберете дали изпитвате истинска любов или се влюбвате в романтичната фантазия, която този нов човек сякаш предлага.

Хората, които винаги виждат най-доброто в някого, обикновено пропускат тези 4 доста големи червени флага. За какво неподходящите партньори биха могли да ви заблудят?

1. Намират причини, за да оправдаят поведението си

Те винаги имат оправдание защо са постъпили по определен начин. Били са уморени. Били са под стрес. Имали са трудно детство. Не са имали предвид това. Експертът на YourTango Louann Schwager Tung, обяснява разликата между това да се влюбиш в романтизираната фантазия за любовта на този човек, за разлика от действителния човек, с когото си. Какво точно означава това? Означава, че вместо да виждате човека пред себе си такъв, какъвто е, вие виждате този, който искате да бъде. Теория, подкрепена и от проучване, публикувано в Frontiers in Psychology.

2. Обещават разни неща, но никога не ги изпълняват

Някой може да говори точно това, което искате да чуете, но действията му да не струват нищо. Може да обещават, че ще се обадят, че ще направят планове, че ще комуникират по-добре, че ще спрат да нараняват чувствата ви или най-накрая ще приемат връзката сериозно. Но ако тези обещания продължават да се разпадат, техният модел на поведение ви казва повече, отколкото думите им някога биха могли.

Вие създавате фантазия в главата си за това какво е и какво е усещането за любов, и използвате този нов човек като персонаж, който да я изпълни. „Очакването е първият враг на любовта“, обяснява Tung.

Източник: Хората, които винаги виждат най-доброто в някого, пропускат тези 4 червени флага