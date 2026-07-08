Китайските зодии, които влизат в могъщата си ера

В годината на Червения огнен кон сме. Тя започна в средата на февруари, но за част от китайските зодии началото ѝ не беше никак леко и лесно. Хубавото е, че сега късметът им се променя. Оставят проблемите в миналото и влизат в могъща ера. Вижте кои са те, според "rbc-u".

Свиня - 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Ще са способни да видят кои са ситуациите, които изискват промяна и ще започнат да действат - без да се бавят и да закъсняват. Всичко, което започнат сега да правят за бъдещето си, ще им донесе позитивни резултати доста бързо.

Куче - 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Нови възможности, които преди не успяваха да забележат, сега ще започнат да се отварят пред тях. Кучетата са известни с това, че са лоялни към хората, които обичат, и това остава тяхна сила и сега. Но вече няма да потискат личностния си растеж.

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