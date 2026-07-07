Ковчегът на Али Хаменей пристигна в свещения град Наджаф

Ковчегът с тленните останки на убития върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей пристигна в свещения за шиитите град Наджаф в Ирак, където беше посрещнат с официална церемония, предаде Reuters, като се позова на иракската държавна телевизия.

На международното летище в Наджаф ковчегът беше посрещнат от иракския министър-председател Али аз Зайди, както и от високопоставени представители на иракските власти, политически фигури и религиозни шиитски лидери.

Утре ковчегът ще бъде пренесен през Наджаф в рамките на публични погребални церемонии и процесии, на които се очаква да присъстват множество хора.

За да участва в церемониите, в Наджаф пристигна и президентът на Иран Масуд Пезешкиан. Той ще се присъедини към иракските политици и религиозните лидери по време на поклонението, пише БТА.