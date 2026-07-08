Никити на Халкидики е на час и половина от Солун, превръща се в новата Ривиера

Никити на Халкидики се утвърждава като новата Ривиера, привличайки инвестиции само на час и половина от Солун, но развитието му се сблъсква с остаряла инфраструктура.

Бурното строителство в региона води до сериозни екологични проблеми, пресушавайки кладенци и компрометирайки качеството на водата за местните и туристите, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

През последните години, след като цените в първия ръкав на Халкидики скочиха рязко, интересът към жилищното строителство се насочи към Никити.

Районът има добра пътна мрежа, близост до болницата в Полигирос и лесен достъп до първия ръкав.

Преди пет години това беше типичен град на втория ръкав. Сега, през уикендите, опашката в супермаркетите започва първо за място за паркиране – след това продължава до касата.

Регистрационните номера на превозните средства са различни: Сърбия, Гърция, Северна Македония, България.

Чуждестранните купувачи често се появяват с леснодостъпни средства, преведени от чужбина, докато гърците намират за по-трудно да се конкурират, както поради високите разходи, така и защото голяма част от местните имоти не се ликвидират или декларират лесно.

Типичен пример за жилищно строителство е луксозен жилищен комплекс, завършен през 2021 г. в източната част на плажа Никити.

Върху парцел от 5875 кв.м е разработен комплекс с обща застроена площ от 2861 кв.м., който включва 3 вили, 8 мезонета, 24 апартамента и два общи басейна. В рамките на един проект са създадени общо 35 нови жилища.

Проекти от подобен мащаб се умножиха през последните години, което значително увеличи нуждите от вода, канализация и електричество. Показател за натиска, на който е подложена инфраструктурата днес, е биологичното пречистване на Никити.

Съоръжението, което е проектирано и пуснато в експлоатация около 2000 г. за много по-малко селище, сега не е в състояние да отговори на нуждите на експлозивно нарастващия летен трафик.

През последните години са регистрирани многократни инциденти с претоварване, а през юни 2026 г. прекъсване на електрозахранването причини изтичане на непречистени отпадъчни води в морето и временна забрана за плуване в района на Агия Варвара.

Въпреки многократните протести на жители и специалисти относно адекватността и качеството на водата, до момента не е обявен нито един голям проект, който да реши цялостно проблема с водоснабдяването в Никити.

През април 2026 г. община Ситония подписа договор на стойност 334 863 евро за възстановяване на щети по водоснабдителната и канализационната мрежи, проект, който се отнася основно до ремонти и поддръжка на съществуващата мрежа.

Същевременно техническата програма на общината предвижда интервенции във водоснабдителната инфраструктура, но без да включва нови инвестиции, като например нов акведукт, резервоар или инсталация за обезсоляване специално за Никити.

Същевременно на регионално ниво се разглеждат планове за развитие на инсталации за обезсоляване на морска вода в Халкидики, като възможно дългосрочно решение на все по-острия проблем с недостига на вода и засоляването на крайбрежните водоносни хоризонти.