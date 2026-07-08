Джулия Робъртс и Дани Модър са все така неразделни след 24 години брак

За Джулия Робъртс 4 юли никога не е бил просто Денят на независимостта. От 24 години насам датата е символ и на една любов, която устоява на времето, славата и неизбежния интерес към личния живот на една от най-големите холивудски звезди. Именно на този ден актрисата и операторът Дани Модър си казват „да“ и поставят началото на семейство, което и до днес остава пример за стабилност.

Докато мнозина известни личности превръщат личния си живот в публичен спектакъл, Робъртс и Модър винаги са предпочитали спокойствието пред светлината на прожекторите. Двамата изградиха дом далеч от холивудската суета и отгледаха трите си деца – близнаците Хейзъл и Финиъс и най-малкия Хенри – с желанието те да имат възможно най-нормално детство, далеч от папараци, червени килими и постоянен медиен шум.

Може би именно затова всяка тяхна обща снимка предизвиква толкова голям интерес. Джулия Робъртс рядко допуска феновете до най-личните си моменти, но по случай 24-ата годишнина от сватбата направи изключение. В социалните мрежи тя публикува непринудено селфи с Дани Модър – семпъл, но красноречив жест, който напомни, че понякога най-големите любовни истории не се нуждаят от много думи.

В събота, 4 юли, 58-годишната звезда от „Хубава жена“ сподели сладко селфи със съпруга си Дани Модър. На снимката Робъртс е облегнала главата си върху рамото на оператора, докато двамата се наслаждават на слънцето навръх годишнината си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg