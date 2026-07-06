Почти половината шофьори не харесват мултимедийните системи

Съвременните автомобили с бързи темпове се превръщат в огромни смартфони на колела, но с технологичния напредък на повърхността изплуват и сериозни главоболия за шофьорите. Това показва най-новото мащабно изследване JD Power Initial Quality Study 2026, което измерва броя на дефектите и недоволството сред собствениците през първите три месеца от покупката на чисто ново возило.

Макар че като цяло качеството в автомобилната индустрия бележи ръст, а средният брой повреди намалява спрямо предходната година, един конкретен сектор продължава главоломно да копае дъното: информационно-развлекателните системи.

В масовия ценови сегмент водачите докладват за стряскащите 44,4 проблема на всеки 100 превозни средства, свързани изцяло с мултимедията. Най-сериозният препъникамък се оказва безжичната и кабелната връзка с личните телефони, където синхронизацията с платформи като Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth и Wi-Fi генерира 6,1 оплаквания на 100 коли.

Масло в огъня налива и фактът, че централните дисплеи на таблото отдавна вече не служат просто за пускане на музика или следене на навигацията. Шофьорите масово са принудени да ровят в екраните, за да настроят температурата в купето, да променят режимите на шофиране или да изключат някой досаден електронен асистент. Ето защо всяко забиване на софтуера или объркано и скрито меню се превръща от дребно раздразнение в истински кошмар по време на движение.

Целият анализ - в automedia.investor.bg