Освен че е лечебен, невенът со оказа и богат източник на протеини

Учени от САЩ са установили, че невенът (Calendula officinalis), известен с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини, пише изданието Food Science & Technology на Американското дружество на химиците.

Изследването на специалисти от Университета на Джорджия показва, че венчелистчетата на невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производството на хранителни продукти.

Изследването е провокирано от информация за огромните количества отпадъци от цветя. Според авторите му в някои страни се изхвърлят до 40 процента от отглежданите невени, а цветарската индустрия всяка година изпраща милиони цветя на сметищата.

Анализът е показал, че изсушените листенца на невен съдържат почти 10 процента протеини - концентрация, съпоставима с тази в растителни източници като киноа, овес и пшеница. Най-ценен се е оказал албуминът, който съставлява около две трети от всички протеини в цветчето.

Този протеин се отличава с висока термоустойчивост и запазва свойствата си при нагряване до около 105 градуса по Целзий, което го прави перспективна съставка за печива и други продукти, подложени на термична обработка. Албуминът освен това ефективно свързва вода и мазнини, като по този начин може да помогне за създаването на стабилни емулсии, например сосове и дресинги.

Изследователите също така са установили, че протеините от невен са богати на аминокиселини, отговорни за вкуса "умами", а самите венчелистчета съдържат фибри, калций, калий, желязо и антиоксиданти.

Авторите на изследването подчертават, че визират конкретно невена от вида (Calendula officinalis), който е известен с лечебните си свойство и чиито венчелистчета се считат за годни за консумация. Учените не препоръчват употребата на каквито и да било декоративни цветя, без да е сигурно, че те са безопасни.

Следващият етап ще включва изпитване на това как протеините от невен се държат в реални хранителни продукти. Според учените използването на венчелистчетата ще позволи едновременно да се намали количеството на изхвърляните цветя и да се осигури нов източник на растителни протеини.

(БТА)