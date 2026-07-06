Bulgaria ON AIR ще излъчи премиерно документалната поредица „ДЕКАЛОГ’2025 – 10 срещи с твои съвременници“

От 11 юли, събота, от 18:00 часа Bulgaria ON AIR ще започне премиерното излъчване на документалната поредица „ДЕКАЛОГ’2025 – 10 срещи с твои съвременници“. В продължение на 10 поредни съботи зрителите ще видят десет 27-минутни документални портрета на личности, които със своята работа, творчество и гражданска активност оставят траен отпечатък върху съвременното българско общество.

„ДЕКАЛОГ’2025“ среща зрителите с хора, които създават, вдъхновяват и променят средата около себе си. Те формират общности, задават нови посоки и доказват, че културата, знанието и личната ангажираност са двигатели на общественото развитие.

Героите в поредицата са писателката Елена Алексиева, режисьорът Емине Садкъ, артистичният директор Елена Димитрова, журналистът Мартин Трифонов, музикантът Милен Кукошаров, актрисата Мартина Апостолова, художникът Крум Крумов, архитектът Мила Люцканова, предприемачът Боян Арсов и фотографът Борис Далчев.

„ДЕКАЛОГ’2025“ е създаден от екипа на документалната поредица „Умно село“ и представлява нейно естествено продължение. Новият цикъл включва млади и нови лица, които независимо от своята професия или творческа област днес отстояват културната перспектива като неразделна част от обществения живот.

Продукцията е на VIP Media Film и е реализирана с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

„ДЕКАЛОГ’2025 – 10 срещи с твои съвременници“ започва на 11 юли, всяка събота от 18:00 часа по Bulgaria ON AIR.