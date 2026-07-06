Веселин Вучков: PNR-системата се ползва само за предотвратяване или разкриване на тероризъм

Нямам основание да не вярвам на думите на толкова отговорен държавен служител, какъвто е министърът на вътрешните работи. Предполагам, че в следващите дни или седмици ще бъде предоставена допълнителна информация по този въпрос.

Това каза университетският преподавател и бивш вътрешен министър проф. Веселин Вучков в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС.

"Министерството на вътрешните работи разполага със законов инструментариум за събиране на информация във връзка с предотвратяването и разкриването на престъпна дейност от различен характер. Чисто теоретично мога да предположа, че става дума за справки, изготвени във връзка с данни за подготвяна или извършвана дейност, която противоречи на българското законодателство. Ако подобна чувствителна информация се събира без законово основание, това би представлявало нарушение на закона", каза проф. Вучков.

Както вече стана известно, в петък пред парламента вътрешният министър Иван Демержиев заяви пред депутатите, че ГДБОП е използвала PNR системата, за да събира данни за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

За да се използва тази глобална система обаче е необходимо разрешение от съда след заведено в МВР разследване по случай с тероризъм или тежки престъпление. Демерджиев не предостави такова.

Според него става въпрос за наречените PNR данни - резервационните данни за пътническите самолетни полети.

"Те се обработват от специализирано звено, което преди около десет години беше създадено в Държавна агенция "Национална сигурност". Не съм убеден обаче, че информацията, представена от министъра на вътрешните работи, действително се основава именно на такива данни. Поради това към момента не мога да дам категоричен отговор на въпроса на какво правно основание и по какъв ред е събрана тази информация. Бих могъл да направя професионално заключение едва когато всички факти станат публично известни", поясни той.

По думите му темата е предизвикала сериозен обществен интерес заради което се очаква в следващите дни да бъдат изяснени и други важни детайли.

"Ако действително става дума за PNR данни, трябва да се има предвид, че тяхното събиране беше въведено в България преди около десет години вследствие на европейска директива относно резервационните данни за пътническите самолетни полети. Специализираното звено действително се намира в ДАНС, но това не означава, че единствено агенцията работи с тази информация. Достъп до тези данни могат да поискат и други институции - Агенция "Митници", Главна дирекция Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и други структури, когато са налице законовите предпоставки.

Такъв достъп е допустим единствено в конкретно предвидени от закона случаи - за предотвратяване, разкриване и разследване на тероризъм и други тежки престъпления. Законът за ДАНС визира и други тежки престъпления, като по принцип това са деяния, за които е предвидено наказание лишаване от свобода с максимален размер над пет години.

Следователно не е изключено и служби на МВР да са поискали достъп до подобна информация, ако действително става дума за PNR данни. Подчертавам обаче, че това е единствено теоретичен отговор. Какво точно се е случило в конкретния случай, не бих могъл да кажа към настоящия момент", обясни проф. Вучков.

По повод разминаването в твърденията на Иван Демерджиев и Емил Дечев относно полетите на Пеевски и Атанасова, той заяви, че и на него му е направило впечатление това несъответствие в рамките на два-три месеца.

"То би могло да има различни обяснения - например липса на достатъчно информация към по-ранния момент или недостатъчен професионализъм при изготвянето на справките, които достигат до министъра на вътрешните работи. Подобни разминавания по принцип не би трябвало да се случват, но не са и невъзможни. Те не винаги са резултат от недобросъвестност или злоумишлени действия", каза той.

Според него обаче големият въпрос, който вълнува българските граждани, е дали е било упражнявано неправомерно влияние при вземането на важни решения през последните години.

"Разбира се, всяка легитимна обществена цел трябва да бъде преследвана единствено със средства, които са изцяло в рамките на закона. Към момента нямам основания да считам, че законът е бил нарушен, но очаквам през следващите дни да бъде предоставена допълнителна информация, която да внесе необходимата яснота по случая", заяви той.