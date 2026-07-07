Украйна е готова на безусловно прекратяване на огъня с Русия, но постигането на траен мир няма да бъде реалистично без участието на Съединените щати в преговорния процес, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха по време на дискусия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара.

На форума, озаглавен "Обръщане на ситуацията: Украйна като гарант за сигурността на Европа", Сибиха подчерта, че Киев няма да бъде пречка за мира.

"Готови сме за безусловно прекратяване на огъня. Никога няма да застанем на пътя на мира. Искаме мир и разполагаме с конкретни предложения как да го постигнем", заяви украинският външен министър.

По думите му бъдещо мирно споразумение трябва да включва правно обвързващи двустранни гаранции за сигурност от страна на САЩ.

Сибиха подчерта, че ако примирието бъде нарушено отново, Украйна ще се нуждае от военна подкрепа на място, напредък по пътя към членство в Европейския съюз и достатъчно силна армия, която да възпира бъдещи агресивни действия.

В дискусията участваха още външният министър на Нидерландия Том Берендсен и шведският външен министър Мария Малмер Стенергард.