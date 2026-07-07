18 души ранени при двойна експлозия край Министерството на туризма в Дамаск

Осемнадесет души, сред които четирима полицаи, бяха ранени във вторник, когато две самоделни взривни устройства експлодираха близо до Министерството на туризма на Сирия в центъра на Дамаск по време на операция по обезвреждане, съобщи Министерството на вътрешните работи.

В изявление, разпространено от Сирийската арабска информационна агенция (SANA), министерството посочи, че Силите за вътрешна сигурност са открили двете взривни устройства по време на операции на терен и са разположили специализирани единици за обезвреждането им. Устройствата са детонирали, докато течеха подготовките за операцията по обезвреждане, пише Анадолската агенция.

Министерството посочи, че първото устройство е било поставено в паркиран автомобил, а второто е било скрито в контейнер за отпадъци. Първоначалната оценка сочи, че и двете устройства са били грубо изработени.

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Силите за сигурност са отцепили района, за да защитят цивилните граждани, докато специализираните единици са започнали операции по претърсване и разследване за установяване на отговорните лица, посочи министерството.

Министерството посочи, че мястото на взрива е било извън определения периметър за сигурност около мястото на настаняване на френския президент Еманюел Макрон и не е представлявало пряка заплаха за резиденцията му или за официалната му визита, която продължава според графика.

Френската президентска администрация заяви, че Макрон е „жив и здрав“, пише френският ежедневник Le Figaro.

Нито една групировка не е поела отговорност за експлозиите.

Инцидентът се случи по-малко от седмица, след като на 2 юли импровизирано взривно устройство избухна близо до кафене близо до Двореца на правосъдието на пътя, водещ към пазара Хамидия в центъра на Дамаск, убивайки 10 души и ранявайки 21 други, според сирийското Министерство на здравеопазването.