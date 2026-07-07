Англия обмисля да обжалва червения картон на Джарел Куанса

Футболната асоциация (ФА) на Англия обмисля възможностите си за обжалва червения картон на Джарел Куанса, получен при победата на Англия срещу Мексико с 3:2 на осминафиналите на Световното първенство по футбол, съобщава Press Association.

Отборът, воден от селекционера Томас Тухел, игра в по-голяма част от второто полувреме с 10 души на „Естадио Ацтека“ в Мексико Сити, след като защитникът на Байер Леверкузен получи червен картон.

Куанса ще бъде наказан за четвъртфинала срещу Норвегия в Маями в събота, а Тухел не скри раздразнението си стандартите на съдийството в турнира.

Старши треньорът на английския национален тим вече призова за последователност след „странното“ решение на ФИФА да отмени червения картон на американския нападател Фоларин Балогун, предизвикало широки дискусии във футболния свят.

(БТА)