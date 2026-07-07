11 неща, които мъжът прави, ако се чуди дали да не ви зареже заради друга

От всички начини, по които може да се случи раздяла, малко се чувстват толкова болезнени, колкото откриването, че е имало изневяра. В много случаи жените, които са изоставени заради друга, се чувстват изненадани или никога не получават ясно потвърждение за това какво наистина се е случило във връзката, че е тласнало мъжа в обятията на другата жена.

Най-добрият начин да се предпазите от подобна ситуация е да обърнете внимание на знаците. Макар че не всеки апатичен партньор изневерява на половинката си, това са някои от най-важните неща, които един мъж може небрежно да започне да прави, когато е на път да ви изостави заради друга жена.

Ако един мъж е на път да ви изостави заради друга жена, той обикновено ще започне да прави тези 11 неща:

1. Започва емоционално да се дистанцира от вас

Когато решат да „направят скока“ към другата жена, повечето мъже започват да се дистанцират от първоначалната си партньорка. Това се проявява по редица начини, включително намален зрителен контакт, отказ да говори с вас, става леденостуден към вас и като цяло изглежда по-малко заинтересуван, отколкото преди.

Освен че е класически признак за изневяра, това е и знак, че този мъж постепенно се отказва от връзката.

2. Връзката започва да се усеща повече като ситуация между съквартиранти

Този знак е уникален по редица начини, но най-вече защото може да бъде както причина за изневярата му, така и знак, че между вас двамата всичко отива към приключване.

Ако интимността липсва от дълго време, това може да е един от признаците, че връзката е към финала си. Ако вие се опитвате да задоволите нуждите на партньора си, а той никога не е на тази вълна, значи вече получава това от някоя друга.

3. Времето, което прекарва с вас, започва бързо да се свива

Когато неверниците започнат да обмислят дали да напуснат основната си връзка, те започват да прекарват все по-минимално време с партньорките си. Този мъж вече не ви поставя на първо място в живота си, а прекарва повече време с жената, с която може би се среща тайно или пък гледа да прекарва повече време с роднини и приятели.

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