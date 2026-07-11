Кристофър Нолан брани "Одисея" и чернокожата хубава Елена

Режисьорът Кристофър Нолан отговори на критиките към новия си филм "Одисея", като ги определи като „незначителни“. Предстоящият епос на Нолан трябва да излезе по кината на 17 юли. Британският режисьор заяви, че не се притеснява от негативните реакции в интернет от хора, които все още не са гледали филма.

Най-гласовитият критик е Илон Мъск, който от месеци публикува нападки. По-рано тази година милиардерът заяви, че "Крис Нолан е загубил почтеността си", защото е избрал Лупита Нионго за ролята на Елена. През май Мъск обвини Нолан, че е избрал разнообразен актьорски състав единствено, за да увеличи шансовете си за награда "Оскар".

"Крис Нолан оскверни "Одисея", за да бъде номиниран за награда на Академията", написа той в Х.

Полемиката в социалните мрежи, при която трейлърът на "Одисея" събра над 600 000 отрицателни оценки в YouTube, не тревожи Нолан. В ново интервю той заяви, че "това е част от професията".

"Тези разговори, които се водят, преди хората да са гледали филма, винаги са несъществени, защото никой от участниците в тях все още не знае какъв всъщност е филмът", каза той пред The Telegraph. Нолан отбеляза, че подобни ситуации не са нещо ново за него.

"Не забравяйте, че прекарах десет години от живота си с "Батман". Когато започнах работа по "Батман в началото", писатели и художници вече бяха работили върху този обичан герой близо 65 години и съществуваха множество натрупани представи за това какво символизира той", поясни режисьорът.

Нолан сподели и най-важния урок, който е научил от работата по трилогията: "Разбрах, че не бива да се тревожиш за всичко това. Трябва просто да отдаваш дължимото на оригиналния текст, като го интерпретираш по възможно най-силния начин според собственото си виждане".

Последните му коментари идват, след като наскоро той отхвърли твърденията, че киносалоните умират.