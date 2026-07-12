10 души в ареста за рент-а-кар измами за €900 000

Десет души са задържани при операция на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро, съобщиха от дирекцията на Facebook страницата си.

Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още трима участници са привлечени към наказателна отговорност, посочиха още от ГДГП. Организаторът е ръководил набирането на „мулета“ – хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България.

Разследването е започнало след зачестили случаи на установени в България автомобили, обявени за издирване от Германия. При първоначалните проверки са установени и иззети седем леки автомобила, всички с първа регистрация през 2025 г. Установени са и данни за български граждани, съпричастни към престъпната дейност на територията на България и Германия.

Установени са доказателства за общо 15 моторни превозни средства. Иззети са документи и платежни инструменти, свързани с престъпната дейност, както и мотоциклет, обявен за издирване от Германия, посочиха още ГДГП.