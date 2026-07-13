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Дете фен на Холанд загина трагично, реакцията на звездата разтърси

„Мислите ни са с вас“, написа голмайсторът на Норвегия

13.07.2026 | 06:30 ч. 1
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Малък жест на Арлинг Холанд ни кара да го ценим дори повече от седемте гола, които отбеляза на първото си световно първенство.

Звездата на Норвегия изпрати писмо, написано на ръка, до родителите на Денис - 6-годишното момче и голям фен на нападателя, което трагично загина при инцидент.

Заедно с писмото, семейство Холанд изпрати и подписана фланелка на Норвегия.

„Скъпи Матиас и Тирил, нашите най-дълбоки съболезнования за кончината на Денис. Като родители и семейство е невъзможно да си представим през какво преминавате, но знайте, че мислите ни са с вас в този труден момент. Знаем, че Денис обичаше футбола. Ето защо искахме да ви изпратим това.“

Писмото е подписано просто „Семейство Холанд“. След това бащата на момчето сподели жеста в социалните мрежи, като написа: „Ако Денис беше тук, щеше да се гордее.“

Да, головете влизат в статистиката, рекордите остават в историята, но подобни жестове намират място там, където е най-важно - в човешките сърца.

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