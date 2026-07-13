5 неща, които показват, че даден човек е токсичен и пасивно-агресивен

Повечето от нас са добри в разпознаването на открито агресивните хора. Макар че не се чувстваме добре, когато някой ни обижда, повишава ни тон, критикува ни или ни омаловажава, поне знаем защо ни боли.

Но понякога пасивно-агресивните хора около нас, включително членове на семейството, приятели и колеги, ни карат да се чувстваме още по-неудобно, но не можем да кажем със сигурност защо.

Ако това се случва често с един или повече хора в живота ви, може да се сблъсквате с пасивно-агресивно поведение, което е токсично. Проучване от 2017 г. на междуличностните проблеми, свързани с пасивната агресия, обсъжда как пасивната агресивност е склонност към непряко изразяване на враждебност чрез действия като фини обиди, мрачно поведение, инат или умишлено неизпълнение на зададени задачи.

Ако някой продължава да прави тези 5 малки неща, има вероятност да е изключително пасивно-агресивен и да ви вреди с токсичното си поведение:

1. Отнася се към вас с мълчание

В стандартната си форма мълчаливото отношение се състои в пълно игнориране на друг човек, отказ да се отговаря на всякакви въпроси от човека и може би дори отказ да се признае присъствието му, описано като емоционално откъсване в проучване от 2009 г. Този вид мълчаливо отношение не е особено пасивно-агресивен, тъй като е много експлицитен.

Но има и по-фини начини, по които човек може да ви подложи на мълчаливо отношение. Докато пасивно-агресивното поведение може да се прояви във всички аспекти на живота и да бъде извършено от хора от всякакъв пол, за простота тук описваме случая на пасивно-агресивен мъж – колега.

Той например може „случайно“ да не ви обърне внимание в коридора на работа. Само че това се случва на случаен принцип, така че имате проблеми да разберете дали е умишлено или случайно. Същото може да се случи и на срещи или по време на други взаимодействия.

Вашият колега може умишлено да игнорира коментарите ви, но да го прави непоследователно, така че не можете наистина да разберете дали е умишлено или не.

2. Хвърляне на фини обиди и забележки

Повечето от нас разпознават кога сме открито нагрубени. Но фините обиди може да са по-трудни за разпознаване.

Колега може да се преструва, че ви прави комплимент, но когато имате възможност да помислите за това, осъзнавате, че всъщност това е прикрита обида. Например вие превръщате доклад в комплимент на шефа си. Той го прочита и ви казва, че сте се справили добре (комплимент), но след това добавя, че докладът е бил „почти толкова добър, колкото този на Георги“ (фина обида).

Фината обида може да се състои и от скрито или полускрито позоваване на най-слабите ви страни. Да кажем, че колега е получил дипломата си от престижен университет, а вие сте получили своята от местен колеж. Ако вашият колега често прави неподходящи препратки към мястото, където сте получили дипломата си, и намеква, че това не е добро учебно заведение, вероятно това е фина обида.

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