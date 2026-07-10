Тейлър Суифт и Травис Келси вече правят планове за бебе. 36-годишната певица и 36-годишният американски футболист сключиха брак преди няколко дни и вече се говори, че са готови за следващата стъпка в отношенията си.

"Тейлър наистина иска семейство, тя е семейно момиче. Тя има всичко, което може да си пожелае - такова богатство и такъв успех, и тя е обичана по цял свят, но и Тейлър, и Травис, биха искали семейство", коментира източник на "Mirror".

На изпълнителката не ѝ вървеше много в любовта и преживя някои големи публични раздели, но най-сетне късметът ѝ се усмихна.

"Тя иска мини Тейлър, а той иска мини Травис, така че няма да е изненада, ако те започнат да правят семейство скоро. Той винаги е искал малко момче да го следва по стъпките му. Тя беше много развълнувана за сватбата. Тя чакаше господин Правилен и трябваше да премине през много страдания и публични раздели. Тя наистина искаше това", обясни още източникът.

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