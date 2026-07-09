Тейлър Суифт и Травис Келси плакали по време на сватбата си

Продължава да се появява нова информация за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси.

36-годишната певица и 36-годишният американски футболист сключиха брак на 3-и юли, петък, в Ню Йорк. На сватбената церемония имало около 1000 гости.

Сега източник говори за брачните им обети. Според "People", по време на обета Тейлър е говорила за гимназията и как е искала да познава някой като Травис тогава.

"Тейлър говори за това как Травис е бил момчето в гимназията, което въпреки че е звездата спортист, би седнал с по-непопулярните деца, които са обиждани по време на обяд. И Тейлър говори за това как ѝ се искало да познава някого като него, когато била в гимназията. Беше толкова специално", коментира източник на изданието.

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