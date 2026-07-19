Иван Лечев на 70 години: Почти няма нещо, което музиката да не ми е дала

Китаристът и композитор Иван Лечев навършва днес 70 години. В навечерието на юбилея си той свири в Созопол заедно със Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени".
Почти няма нещо, което музиката да не ми е дала – престиж, уважение от хората. Всичко това е постигнато с много сериозно отношение към музиката, каза той за БТА.
Сред най-ярките спомени в професионалния си път Лечев посочи концерта на ФСБ на стадион „Академик“ в София, който по думите на музиканта се смята за първия стадионен концерт на българска рок група, на който са се събрали близо 15 000 зрители.
Лечев разказа, че музиката е навлязла в живота му почти случайно. Всичко започнало, след като хора около него го чули да пее и преценили, че има талант. Оттогава тя се превръща в негово призвание и житейски път. Попитан какво си пожелава за своя 70-и рожден ден, Лечев отговори: „Искам да съм здрав още дълги години и да мога да свиря и да създавам музика. Ако го имам това, всичко останало ще си дойде."
Роден за музиката
Иван Боянов Лечев е роден на 19 юли 1956 г. в София. Музиката влиза в живота му рано – на 12 години започва да учи цигулка в класа на баща си, известния цигулар Боян Лечев. През 1975 г. завършва Музикалното училище в София, а през 1981 г. – Музикалната академия в столицата.
През 1978 г. Александър Бахаров го кани да се присъедини към „Формация Студио Балкантон" (ФСБ) – първата прогресив рок група в България. Заедно с Румен Бояджиев и Константин Цеков създават песни като „Не така", „Протегнах две ръце" и „След десет години". „Винаги е било трудно да си във ФСБ. Тя е като клуб, в който членството не е пожизнено и трябва непрекъснато да се отстоява", казва китаристът за в. „Монитор" през 2012 г.
Студиото и сцената
Иван Лечев се утвърждава като един от най-търсените студийни музиканти и аранжори в България. Създава стотици аранжименти за български изпълнители, осем от които са включени в дебютния албум на Георги Станчев. През 90-те години свири в различни групи, сред които „Стари муцуни" и „Зона Це", а от 1999 г. си сътрудничи с Арабел фон Караян и нейната група We Factory.
Като член на групата „Обичайните заподозрени" Иван Лечев е в основата на студийния звук на всички албуми на Стефан Вълдобрев. Автор е на песента „Частен случай" и на още четири песни от едноименния албум на Лили Иванова. Участва като гост музикант в записите на албуми на Кирил Маричков, Георги Минчев, Дони и Момчил, както и в албума на „Епизод" от 2004 г. „Свети Патриарх Евтимий". Автор е и на музиката към италианския филм Annata di pregio.
За първите си опити като композитор Лечев е провокиран от актьора Николай Сотиров. Още с дебюта си е номиниран за наградата „Аскеер" за спектакъла „Апокалипсис… или?". Впоследствие е номиниран още два пъти за престижното отличие, което получава през 2000 г. за спектакъла „Синята стая" с Аня Пенчева и Андрей Баташов в Народния театър „Иван Вазов".
„Фондацията" и новите проекти
През 2009 г. участва в записите на новия албум на ФСБ „Точка", а след последвалото концертно турне заедно с останалите членове на групата получава ордена „Златен век". В началото на 2010 г. заедно с Цветан Недялков и Веселин Койчев създава Acoustic Trio 3000, чийто албум „Йо-хо" е обявен за албум на годината за 2011 г. от американския сайт indieacoustic.com.
През 2013 г. Иван Лечев, заедно с Добрин Векилов – Дони, Кирил Маричков, Славчо Николов и Венко Поромански, създава супергрупата „Фондацията", в чийто репертоар са включени едни от най-популярните песни на нейните членове.
От 2017 г. е част от журито на музикалното риалити шоу „Гласът на България". През 2021 г. участва във филма „Чичо Коледа" на режисьора Ивайло Пенчев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.