Синът на Линдзи Лоън навърши 3 години

Синът на Линдзи Лоън и Бадър Шамас навърши 3 години.

За повода 40-годишната актриса публикува в профила си в Instagram снимка, на която тя, съпругът ѝ и момченцето са в ресторант и се прегръщат. Звездата умили феновете с трогателно послание.

"Честит 3-и рожден ден на най-големият подарък на нашите животи, нашият красив Луай! Ти направи нашия свят по-светъл в момента, в който се появи и всеки ден оттогава е пълен с повече любов, смях, смисъл и благодарност - отколкото сме си представяли, че е възможно. Да те виждаме как растеш и се превръщаш в доброто, любопитно и радостно малко момченце, което си, е най-голямата привилегия в животите ни. Ние сме толкова горди да сме твои родители. Надяваме се винаги да останеш верен на твоето красиво сърце, да мечтаеш смело, да бъдеш смел, да бъдеш добър и никога да не губиш чувството си за удивление.", написа тя.

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