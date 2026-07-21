Хитът на лятото: Джапанки с камъчета и бижута

Лятото вече e в своя разгар. Извадихме тънките дрехи, използваме основно къси панталонки, кроп топове, потничета, прохладни летни рокли. Но е време за смяна и при обувките. От затворени такива преминаваме основно към отворени обувки - чехли, джапанки, сандали.

И сега разбираме, че един особен тип джапанки стават огромен хит за това лято. А именно - джапанките украсени с бижута и камъчета, които лъщят, отбелязват от британското издание на "Cosmopolitan".

Това е перфектен начин да изглеждате по-изискани и елегантни, но в същото време да сте с удобна обувка.

Джапанките между пръстите са изключително подходящи за горещото време - държат прохладно, не са стегнати, доста отворени са. А когато са обсипани с камъчета, бижута и бляскави елементи, те просто изглеждат по-стилно и ви карат да изпъквате.

Така е лесно да носите тези обувки едновременно в ежедневието - до магазина, в парка, когато ходите на плаж или разходка, но и стават за по-официална среда - офиса, летни партита, заведение и т.н.

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