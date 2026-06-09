"Страх ме е, прилича на Ейми Уайнхаус": Ариана Гранде пак втрещи с фигурата си (ВИДЕО)

Ариана Гранде отново успя да втрещи, притесни и раздели феновете - този път не с нова песен или не с любовния си живот, а с външния си вид.

Певицата даде старт на дългоочакваното си турне "Eternal Sunshine" на 6 юни в "Oakland Arena" в Калифорния - първото ѝ голямо турне от 7 години насам. Завръщането ѝ на сцена трябваше да бъде големият момент за феновете, които я чакаха от 2019 г., но след като снимки и видеа от концерта започнаха да се разпространяват онлайн, разговорът много бързо се измести от музиката към тялото ѝ.

Причината - видимо слабата фигура на 32-годишната звезда, която отново предизвика вълна от коментари, тревога, защита и ожесточени спорове в социалните мрежи.

Завръщане на сцена, засенчено от коментари за тялото ѝ

По време на концерта Ариана се разчувства, докато говореше пред публиката, и благодари на феновете за подкрепата през годините.

"Липсвахте ми. Толкова е хубаво да ви видя. Това е много емоционално, така че благодаря ви много за цялата любов", каза тя от сцената

Но светкавично в X, Instagram и TikTok фенове започнаха да коментират колко слаба изглежда Ариана, а част от публикациите бързо преминаха от притеснение към открито обсъждане на теглото ѝ.

"Страх ме е. И го казвам от истинска загриженост, не засрамвам тялото ѝ", написа един потребител.

Друг коментира: "Талантът ѝ е безспорен, но ми става тъжно да я виждам толкова слаба. Тя е минала през много. Надявам се да се грижи за себе си зад кулисите." "Тя буквално е кожа и кости в момента, без хейт, но това наистина не изглежда нормално", гласи друг от коментарите.

Феновете се разделиха на два лагера

За част от хората тревогата не е нова. Подобни разговори около външния вид на Ариана се водят от месеци - особено покрай промоционалното турне на "Злосторница" ("Wicked"), последните ѝ клипове и публичните ѝ появи.

"Това си мисля - какво се случи с моята Ари?! Толкова е слаба, а изглежда още по-слаба, отколкото по време на промото на "Злосторница: Завинаги" ("Wicked: For Good")", написа потребител.

Други направиха още по-тежки сравнения и заявиха, че феновете имат право да се притесняват, ако смятат, че хората около нея не реагират. Потребител дори сравни ситуацията с начина, по който публиката е наблюдавала сриването на Ейми Уайнхаус преди смъртта ѝ.

В същото време много почитатели на Ариана скочиха в нейна защита и настояха, че постоянното обсъждане на тялото ѝ не помага - дори когато е маскирано като загриженост.

"Може ли просто да нормализираме това да оставяме хората да съществуват? Този постоянен анализ на всяка снимка е честно казано изтощителен", написа фен. Друг потребител беше още по-директен: "Защо просто не я оставите на мира? Ако е щастлива там, където е, защо ние като нейни фенове не можем да бъдем щастливи за нея?" "Какво точно прави коментирането на тялото ѝ, освен че привлича още повече внимание към теглото ѝ? Ако наистина има хранително разстройство, това внимание само ще влоши нещата. Можете да покажете загриженост, като не се включвате в това", гласи друг коментар.

Ариана вече е говорила за тези коментари

Самата Гранде неведнъж е коментирала темата. Във видео от 2023 г. тя помоли хората да бъдат по-внимателни, когато говорят за чужди тела, здраве и външен вид - дори когато смятат, че го правят от загриженост.

Певицата тогава обясни, че тялото, с което мнозина сравняват настоящата ѝ фигура и определят като "по-здравословно", всъщност е било от един от най-трудните периоди в живота ѝ.

"Тялото, с което сравнявате сегашното ми тяло, беше най-нездравословната версия на тялото ми", каза Ариана. "Бях на много антидепресанти, пиех алкохол, докато ги взимах, и се хранех зле", сподели още тя.

Тогава Гранде подчерта, че обществото има прекалено голямо усещане за право да коментира външния вид на другите и да предполага какво се случва "зад кулисите" със здравето им.