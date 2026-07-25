Военен анализатор: Ирански проксита действат както на Балканите, така и в България

Най-големият проблем е, че комуникацията на политическия елит у нас е изключително проблемна, а понякога дори невежа и подвеждаща обществото. Именно затова се стига до странни коментари, каквито четохме през седмицата, включително от видни обществени фигури. Това заяви в интервю за БНР военният анализатор Руслан Трад.

Той бе категоричен, че Иран не представлява военна заплаха за България.

В ефира на БНР Трад коментира ескалацията в Червено море и обществената реакция след кацането на американски военни самолети в авиобаза Безмер.

Според него нито присъствието на самолетите, нито отправяните заплахи от Иран представляват непосредствена опасност за страната.

"Нито едно от двете не е заплаха за България. Иран разполага с далеч повече инструменти за натиск на наша територия. Досегашният разговор за иранските проксита се води в изключително дружелюбна среда. Досега не е имало акция, която да навреди на изградените у нас мрежи. Имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция и даване на подкупи, за да действат те свободно. Това е известно на силите за сигурност. Това е най-големият проблем, с който се сблъсква България. Ако има желание, той може да бъде решен за седмица – най-малкото чрез спиране на финансовите потоци. В момента поемаме ангажименти спрямо съюзниците", коментира Трад.

По думите му паниката около самолетите в Безмер се дължи основно на липсата на информация.

"Хората реагираха панически, защото не знаят за какво става дума. Теми като Иран, "Хизбула" и войната се отразяват в медиите, но рядко се обсъждат в дълбочина, особено в контекста на външната политика и отбраната, включително по отношение на тези самолети цистерни. Тук няма бойна мисия и министърът на отбраната е прав. Но темата остава непозната за обществото, а комуникацията на политическия елит допълнително задълбочава проблема", посочи военният анализатор.

По отношение на конфликта в Близкия изток Трад предупреди, че развитието на ситуацията е от ключово значение, тъй като оформя втори фронт във войната между Израел, САЩ и Иран.

"Притеснявахме се, че може да има нареждане от Иран хутите да затворят протока и двата ключови морски пътя да бъдат блокирани едновременно. Това би довело до сериозни последици. През изминалата нощ хутите атакуваха саудитски позиции, а в Червено море отново беше ударен четвърти саудитски танкер. Имаме сериозна ескалация, която вероятно ще се задълбочава. Големи застрахователни компании вече обявиха, че няма да покриват всички разходи при инциденти в района на протоците. Това вероятно ще се отрази на световното корабоплаване и в крайна сметка - на европейските потребители", заяви той.

Руслан Трад потвърди още, че ирански проксита действат както на Балканите, така и в България

"Такива организации съществуват отдавна на българска територия. Нашите служби за сигурност знаят много добре за тях, бъдете сигурни. Но досега не е имало операция срещу тези проксита. Подобни организации действат от около 20 години в Северна Гърция, Албания и Сърбия. Тяхната роля е предимно логистична и включва събиране на информация за потенциални цели, извършване на шпионаж и изграждане на логистични мрежи за всякакъв вид продукти с двойна употреба. Освен това те участват в трафик, пране на пари и търговия с наркотици – дейности, чрез които Иран от години финансира своите проксита. Балканският коридор беше изграден от Иран заедно с местни структури. Това е опасно за региона, защото Иран изгражда връзки с европейски престъпни групировки, за да възлага саботаж и шпионаж", каза още Трад.