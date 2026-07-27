Lamb Of God "откъсна глави", Hills Of Rock завърши с парти на Electric Callboy (СНИМКИ)

Снимка: Fest Team 1 / 22 / 22

Lamb Of God и Electric Callboy сложиха епичен финал на тридневния фест Hills Of Rock 2026.

Lamb Of God се срещнаха за първи път с българската публика. И химията беше налице още от първите рифове. И двете страни си зададоха въпроса "Защо, по дяволите, се срещаме чак сега?". Бандата "махна" главите на публиката и още от първото парче се завъртя съркъл пит пред сцената, после последваха нови, а мащабът само ставаше по-голям.

Фронтменът Randy Blythe беше неуморен, а огньове и скандирания на феновете наелектризираха сета на Lamb of God.

"Виждайки всички вас тази вечер, нямам представа защо ни е отнело толкова време да дойдем в България, заяви от сцената Blythe.

И обеща, че със сигурност ще се върнат в България.

След тях на сцената се качиха Electric Callboy, за да сложат финала с уникално парти. Една от най-актуалните банди в момента, която също дойде у нас за първи път. Банда, която с лекота съчетава синтпоп естетика от 90-те, алтернативен рок и експлозивен метълкор. Германците се вихриха с 90-тарски костюми, не им отстъпиха по атрактивност и феновете.

Денят бе открит от безкомпромисен сет от страна на Deafheaven, а веднага след тях на сцената се качиха готик-дуум англичаните Paradise Lost. В третата, последна вечер от Hills Of Rock видяхме и Nevermore, бандата, която започва нова глава в музикалната си история, водена от двама от своите легендарни членове - китарният магьосник Jeff Loomis и барабанистът Van Williams.

На другите две сцени “На Тъмно” и Power Stage се вихриха фенове на банди като Orbit Culture, Sunblinds, Velian, Black Tooth. Със сет и присъствие, достойни за хедлайн позиция, малко преди 22 ч.на Power Stage се качи българската група Цар Плъх. Младата банда, част от независимото обединение Projector Plus, по нищо не отстъпваше на артистите от главната сцена - с пироефекти, безкомпромисно изпълнение, страхотен, тежък звук, съркъл питове пред сцената и публика, която пее текстовете им с пълен глас.

Hills Of Rock се завръща и през 2027, а първата серия от промо билети за най-нетърпеливите фенове се изчерпа само за час. Следете за следващата категория билети за Hills of Rock 2027 в мрежата на Ticket Station.

Съвсем скоро се очакват и първите имена за новата фестивална година.