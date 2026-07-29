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Речено сторено: Кукурея си татуира Луис де ла Фуенте

Селекционерът на Испания вече гледа от ръката му

29.07.2026 | 08:21 ч. 2
Снимка X: Marc Cucurella

Снимка X: Marc Cucurella

Речено сторено: защитникът на Реал Мадрид Марк Кукурея си направи татуировка на лявата ръка с лицето на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте.

Футболистът обеща да си я направи, ако спечели Световното първенство през 2026 г. Испания победи Аржентина на финала на Световното първенство (1:0 в продълженията), за да спечели титлата за втори път в историята си.

Кукурея публикува снимки и видеоклипове, на които си прави татуировка на лицето на Луис де ла Фуенте, който държи трофея от състезанието.

На Световното първенство Кукурея игра във всичките осем мача за испанския национален отбор, като направи три асистенции и получи един жълт картон.

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