Полша спира признаването на гей бракове, сключени в ЕС

Полският Конституционен съд постанови, че еднополовите бракове, сключени в други държави членки на Европейския съюз, няма да бъдат признавани в Полша, съобщи ДПА.

Съдът обяви за противоконституционна наредбата на министъра на вътрешните работи Марчин Кервински, която предвиждаше признаването на такива бракове. Според полската конституция бракът е съюз единствено между мъж и жена.

През ноември миналата година Съдът на Европейския съюз постанови, че държавите членки са длъжни да признават еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС. Според съда това е необходимо, за да бъде гарантирано правото на гражданите на Съюза свободно да се придвижват и да запазят семейния си живот при преместване в друга държава членка. Решението беше взето по дело на двама мъже, сключили брак в Берлин през 2018 година.

През март Върховният административен съд на Полша също постанови, че еднополовите бракове, сключени в други държави от ЕС, трябва да бъдат признавани от полските власти, като по този начин приведе националната практика в съответствие с решението на Съда на ЕС.

Наредбата на Кервински, която задължаваше всички служби по гражданско състояние да признават такива бракове, трябваше да влезе в сила в края на август.

Срещу нея обаче беше подадена жалба от депутати от дясната опозиционна партия "Право и справедливост" (ПиС). Повечето съдии в Конституционния съд са назначени по време на управлението на ПиС и са смятани за близки до партията.

Полският Конституционен съд постанови, че еднополовите бракове, сключени в други държави членки на Европейския съюз, няма да бъдат признавани в Полша, съобщи ДПА.

Съдът обяви за противоконституционна наредбата на министъра на вътрешните работи Марчин Кервински, която предвиждаше признаването на такива бракове. Според полската конституция бракът е съюз единствено между мъж и жена.

През ноември миналата година Съдът на Европейския съюз постанови, че държавите членки са длъжни да признават еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС. Според съда това е необходимо, за да бъде гарантирано правото на гражданите на Съюза свободно да се придвижват и да запазят семейния си живот при преместване в друга държава членка. Решението беше взето по дело на двама мъже, сключили брак в Берлин през 2018 година.

През март Върховният административен съд на Полша също постанови, че еднополовите бракове, сключени в други държави от ЕС, трябва да бъдат признавани от полските власти, като по този начин приведе националната практика в съответствие с решението на Съда на ЕС.

Наредбата на Кервински, която задължаваше всички служби по гражданско състояние да признават такива бракове, трябваше да влезе в сила в края на август.

Срещу нея обаче беше подадена жалба от депутати от дясната опозиционна партия "Право и справедливост" (ПиС). Повечето съдии в Конституционния съд са назначени по време на управлението на ПиС и са смятани за близки до партията.