Фаучи отказа да отговаря на въпроси в Сената за произхода на Ковид-19

Бившият директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести на САЩ (NIAID) Антъни Фаучи отказа да отговаря на въпроси по време на изслушване в Сената за произхода на пандемията от Ковид-19. Той заяви, че се опасява републиканците да не използват показанията му като основание да го обвинят в лъжесвидетелстване.

Фаучи се позова на Петата поправка на Конституцията на САЩ, която гарантира правото никой да не бъде принуждаван да свидетелства срещу себе си по наказателно дело.

„Колкото и да ми е трудно заради уважението, което изпитвам към законодателната власт, по съвет на моите адвокати ще се възползвам от правото си по Петата поправка да не отговарям на въпросите ви“, заяви Фаучи, цитиран от Би Би Си.

Няколко дни преди изслушването републиканският сенатор Ранд Пол публикува над 1000 страници от личните записки на Фаучи от периода на пандемията, в които той разсъждава за произхода на вируса и за общественото внимание към ролята си.

Фаучи заяви, че Пол има лична вражда към него и припомни, че вече многократно е давал показания под клетва пред Конгреса по темата за Ковид-19.

Той обвини сенатора, че е „обсебен“ от идеята да бъде подведен под наказателна отговорност.

„Единственият извод, до който мога да стигна, е, че единствената причина да бъда извикан пред тази комисия е да кажа нещо - каквото и да е - което да оправдае многократните му публични обещания, че ще се озова, по неговите думи, „зад решетките“, каза Фаучи.

В началото на заседанието Пол заяви, че записките на Фаучи противоречат на публичните му твърдения за произхода на коронавируса. Според сенатора Фаучи публично е защитавал тезата за естествения произход на вируса, докато в частни записки е допускал, че той може да е изтекъл от лаборатория. Пол от години защитава теорията, че вирусът произхожда от Института по вирусология в китайския град Ухан.

Световната здравна организация обаче заяви през 2025 г., че теорията за естественото предаване на вируса от животни към хора остава най-добре подкрепената от наличните доказателства, макар окончателният произход на вируса да продължава да бъде определян като неустановен.

Записките на Фаучи показват, че в началото на пандемията той е разглеждал и двете възможни хипотези - естествен произход и лабораторно изтичане. В запис от февруари 2020 г. той отбелязва, че учените не са били единодушни относно произхода на вируса. По-късно обаче пише, че е „почти сигурен“, че вирусът е възникнал по естествен път след преминаване между животински видове, въпреки че „запазва отворено съзнание“ към възможността за лабораторно изтичане.

Решението на Фаучи да се позове на Петата поправка предизвика остри реакции сред републиканците. Сенатор Джош Хоули го обвини, че проявява „неуважение към Конгреса“. Демократите защитиха бившия здравен експерт. Сенатор Маги Хасан заяви, че изслушването е било организирано с цел „да го вкара в капан“, като същевременно разкритикува управлението на настоящия министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши заради увеличаващите се случаи на морбили и циклоспориаза.

Фаучи, който се пенсионира през 2022 г., беше водещото лице на американския отговор срещу пандемията, но през годините стана обект на смъртни заплахи и остри атаки от страна на републиканци заради подкрепата си за маските и други ограничителни мерки.

Преди да напусне Белия дом, бившият президент Джо Байдън издаде превантивно помилване за Фаучи. Тогава Байдън подчерта, че това не е признание за извършено нарушение, а жест в знак на признателност за дългогодишната му обществена служба. | БГНЕС