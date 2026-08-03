Хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар край Брезово

Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово се включи в гасенето на голям пожар край село Стрелци в община Брезово, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.
В овладяването на огъня участват 10 екипа от различни пожарни служби, булдозер от сектор "Специализирани оперативни дейности" и три доброволни формирования.
По първоначални данни пожарът е обхванал близо 2000 декара. Пламъците се разпространяват предимно в курии, а към момента няма опасност за населени места и хора.
Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е подаден малко след 16:00 часа. Заради силния вятър огънят бързо е обхванал две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно.
След това пламъците са преминали през пътя и са се насочили към близка широколистна гора.
Действията по гасенето продължават, като екипите на място работят за ограничаване на разпространението на пожара и пълното му потушаване.
Още миналата седмица директорът на пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов предупреди за повишен риск от пожари заради очакваното покачване на температурите и ниската влажност, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.