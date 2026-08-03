Хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар край Брезово

Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово се включи в гасенето на голям пожар край село Стрелци в община Брезово, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

В овладяването на огъня участват 10 екипа от различни пожарни служби, булдозер от сектор "Специализирани оперативни дейности" и три доброволни формирования.

По първоначални данни пожарът е обхванал близо 2000 декара. Пламъците се разпространяват предимно в курии, а към момента няма опасност за населени места и хора.

Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е подаден малко след 16:00 часа. Заради силния вятър огънят бързо е обхванал две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно.

След това пламъците са преминали през пътя и са се насочили към близка широколистна гора.

Действията по гасенето продължават, като екипите на място работят за ограничаване на разпространението на пожара и пълното му потушаване.

Още миналата седмица директорът на пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов предупреди за повишен риск от пожари заради очакваното покачване на температурите и ниската влажност, пише БТА.