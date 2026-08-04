Семейството на Боб Дилън: Запознайте се с децата на музикалната легенда

Когато говорим за Боб Дилън, най-често на преден план излизат легендарната му музикална кариера, десетките безсмъртни песни, наградите „Грами“, „Оскар“, „Пулицър“ и Нобеловата награда за литература.

Малцина обаче знаят, че зад образа на една от най-влиятелните фигури в историята на музиката стои и човек, който винаги е поставял семейството си далеч от светлините на прожекторите.

Легендарният изпълнител е баща на шест деца – Мария, Джеси, Анна, Сам, Якоб и Дезире. През годините той успява да съхрани личния им живот далеч от медийното внимание, като избягва публичните изяви със семейството си и рядко говори за ролята си на баща. Въпреки това неговите деца неведнъж са разказвали, че зад сценичния образ се крие изключително грижовен и отдаден родител.

Мария Дилън Химелман – поетесата в семейството

Най-голямото дете в семейството е Мария, родена през 1961 година. Тя е дъщеря на Сара Лоундс от първия ѝ брак, а след сватбата си с майка ѝ през 1965 година Боб Дилън официално я осиновява и я приема като свое собствено дете.

Мария избира напълно различен път от този на известния си баща. Вместо да търси сцената, тя посвещава живота си на литературата и поезията. Нейни произведения са публикувани в редица престижни литературни издания, а колегите ѝ я определят като изключително талантлив автор със собствен стил.

През 1988 година Мария се омъжва за музиканта Питър Химелман, с когото създава голямо семейство и има четири деца. Въпреки известното си фамилно име, тя почти никога не дава интервюта и продължава да живее далеч от публичността.

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Източник: Tialoto.bg