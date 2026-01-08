Себастиан Стан прави скок от Marvel към DC с роля в "Батман: Част II"

Себастиан Стан може да е следващото голямо име, което се запътва към Готъм. Номинираният за "Оскар" актьор от "Стажантът" ("The Apprentice") води преговори да се присъедини към Робърт Патинсън в "Батман: Част II" ("The Batman Part II") на DC Studios.

За Стан супергеройските светове не са непозната територия - той вече години наред е Бъки Барнс, известен като Зимния войник, в редица филми на Marvel, включително в поредицата "Отмъстителите" ("Avengers"). Засега не е ясно кого точно ще играе в новото приключение на Тъмния рицар и дали героят му ще бъде съюзник на Брус Уейн, или човекът, който ще му стъпи на гърлото.

Дългоочакваното продължение, режисирано от Мат Рийвс, се очаква да започне снимки следващата пролет, а премиерата по кината е планирана за октомври 2027 г. от Warner Bros. Първият "Батман" излезе през март 2022 г. и си "прибра" 772 млн. долара в световния боксофис.

"Батман: Част II", написан от Рийвс и Матсън Томлин, наскоро добави към звездния поддържащ състав и номинираната за "Оскар" Скарлет Йохансон. В проекта се връщат Колин Фарел като Оз Коб, познат като "Пингвина", Джефри Райт като комисар Джеймс Гордън и Анди Съркис като Алфред Пениуърт. Очаква се и Бари Кийгън отново да се появи като Жокера. Йохансон и Стан вече са си партнирали в няколко истории от "Отмъстителите", а самият Стан е играл редом до Патинсън и в "The Devil All the Time" - южняшки готик трилър, който дебютира в Netflix през 2020 година.

Рийвс очевидно не иска просто да направи "още един" филм, а да надгради сериозно мрачния, земен тон на първата част, пише Variety.

"Пътят беше дълъг, но съм ужасно развълнуван. Много се гордея със сценария, който аз и Матсън написахме", каза Рийвс пред изданието на наградите Emmy през септември. Той разказа и колко параноично са пазили историята в тайна: "Сложихме сценария в секретна чантичка, която буквално има катинар с код. Патинсън беше в Ню Йорк по онова време и всичко беше на режим висока сигурност."

Макар "Батман: Част II" да не е официално част от новорестартирания DCU, филмът все пак се развива под шапката на DC Studios на Джеймс Гън и Питър Сафран. Новата кино вселена стартира миналото лято със "Супермен" ("Superman"), който натрупа 615 млн. долара в световния боксофис. Следва "Супергърл" ("Supergirl"), с премиера на 26 юни, после "Clayface", с дата септември 2026 г., продължението "Man of Tomorrow" (юли 2027 г.), както и нов филм за "Жената чудо" ("Wonder Woman"), който е в разработка.

Стан най-скоро се появи в "Тъндърболтс*" ("Thunderbolts*") - MCU заглавие, което разочарова в боксофиса. Във филмографията му са още "Аз, Тоня" ("I, Tonya") и "A Different Man". Предстои да го видим в "Avengers: Doomsday" и в трилъра "Фиорд" ("Fjord").