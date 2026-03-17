Себастиан Стан и Анабел Уолис очакват първото си дете заедно, съобщава TMZ.

Според информацията двамата актьори - които са заедно от около четири години - се готвят да посрещнат бебе, макар че подробности като термина и пола на детето засега се пазят в тайна. Медията съобщава, че е потърсил техни представители за коментар, но засега няма отговор.

Двамата разкриха връзката си през 2022 г., след като бяха забелязани заедно по време на почивка в Гърция.

Стан и Уолис са известни с това, че държат личния си живот далеч от публичното пространство, а миналата година актьорът обясни и защо.

В интервю за Vanity Fair той каза: "Имам чувството, че в наши дни е наистина трудно човек да има каквато и да било поверителност."

Себастиан Стан добави, че връзката им "не е нещо, което някой от двамата обсъжда публично".

Новината идва в особено натоварен период и за двете звезди. Пред Себастиан Стан предстои интензивна година с премиерите на филмите "Фиорд" ("Fjord") и дългоочакваната продукция на Marvel "Отмъстителите: Денят на Страшния съд" ("Avengers: Doomsday"). Анабел Уолис също има няколко големи проекта на хоризонта. Тя си партнира с Джейсън Стейтъм в екшъна "Бунт" ("Mutiny"), който трябва да излезе по кината през август, а също така ще се появи и в проекта на Netflix "Юнабомб" ("Unabomb"), посветен на "Юнабомбъра" Тед Казински - американски терорист, анархист, математик, примитивист и социален критик, който извършва поредица от атентати с писма-бомби в продължение на 20 години, при които убива трима и ранява 23 души.

Освен че е позната с ролята си на Грейс Бърджис в "Peaky Blinders" ("Остри козирки"), Анабел Уолис изигра и Джейн Сиймур в драматичния сериал "Тюдорите" ("The Tudors").

Себастиан Стан пробива през 2007 г., когато влиза в ролята на чаровния лош герой Картър Байзън в "Клюкарката" ("Gossip Girl"), където си партнира с големи имена, сред които Блейк Лайвли.