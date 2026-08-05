Как се държат мъжете, които не уважават жените?

В любовните взаимоотношения с мъжете, търсим романтика, разбиране, лоялност. За жалост, това че ние сме открити и лоялни за чувствата и намеренията си, не означава, че и мъжът, когото харесваме ще бъде такъв към нас.

Мъжете, които не уважават жените, не се замислят много дали не нараняват с думи и поведение. Но може би точно от това се нуждаем, за да не си губим времето с неподходящи за нас господа.

Мъжете, които не ви уважават правят тези неща, ето кои са те.

Пишат ви предимно късно вечер

Чували ли сте израза, че „Нищо хубаво не се случва след 2 часа сутринта“? Е, ако получавате съобщение от даден след полунощ, това със сигурност не означава, че той е настроен за дълбок емоционален разговор и иска да ви опознае истински.

Мъжете с нулево уважение постоянно говорят за други жени пред вас

Забелязвате ли, че той непрекъснато говори за онази колежка или за онази позната. Е, ако мъжът смята за уместно да ви разказва за разни жени, с които флиртува, общува или показва, че някоя му е станала интересна по някакъв начин, по всяка вероятност няма интерес към вас и не ви уважава. И не, не се опитва да ви накара да ревнувате! С разкази за други жени той знае, че може да ви изгуби, да се отдалечите от него, но това не го притеснява.

Мъжете, които не уважават жените и нямат сериозни намерения, рядко полагат усилия

Мъжете не мислят по сложния, многопластов начин, по който го правим ние, жените. Ако мъжът, към когото изпитвате емоции наистина се интересува от вас, ще се погрижи да разберете това. Ще ви пише, ще ви звъни, ще ви покани на среща и т.н.

Източник: Мъжете, които не ви уважават, правят тези неща