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Хейли Бийбър вдигна градусите по розов бански

В топ форма е

05.08.2026 | 22:15 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Знаменитостите явно си изкарват страхотно през това лято. Поредното доказателство за това е Хейли Бийбър.

През уикенда 29-годишната моделка публикува нова доза кадри от горещия сезон. И не остави последователите си равнодушни.

Тя показа в профила си в Instagram както омайни гледки, така и перфектно тяло по бански.

Виждаме как звездата позира седнала на пода в стая, като си прави селфи в огледалото. Хейли е по бански от 2 части в тъмнорозово и демонстрира стройната си фигура. Има и по-близък кадър, на който чудесно си личи колко добре оформено е тялото на красавицата. Тя събра куп комплименти за тези провокативни снимки.

И отново показа, че банските костюми във всякакви нюанси на розовото са голям хит през лятото на 2026 г.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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