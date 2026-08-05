Цветните и ярки джапанки превзеха лятото

Вече сме в разгара на лятото. А в последните дни е доста горещо и преминаваме към все по-къси и тънки дрехи. Подменяме и обувките.

Но освен на пантофки, мокасини, тънки маратонки и елегантни сандали, в най-топлите дни залагаме и на една класическа и удобна обувка - джапанките. В най-горещите дни на лятото много хора са с джапанки, тъй като те са най-леки, държат най-прохладно и се комбинират добре с почти всичко, особено в ежедневието.

През това лято този вид обувки са огромен хит. Особено един вид - цветните, ярки и забелязващи се джапанки, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Джапанките тип прашка, които са шарени, в изпъкващи цветове и атрактивни ще са навсякъде през лятото. Колкото по-смел нюанс изберете, толкова по-добре.

Преди джапанките прашка се използваха основно за плаж, басейна или кратка квартална разходка, ходене до магазина. Но вече навлизат все по-уверено в ежедневието и може да ги използвате и за кафене, шопинг в мол, арт фестивали, концерти, ресторанти, кино, дори за офис или тържество, стига да са ярки, цветни и грабващи вниманието.

Изберете според вкуса си - хит са огненото червено, кобалтовото синьо, масленото жълто, тревистото зелено, мандариновото оранжево, ментовото зелено, синьо-зеленото, цикламеното и т.н.

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