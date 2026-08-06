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Бракът се отразява доста добре на Тейлър Суифт

Не е била по-щастлива

06.08.2026 | 00:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт е много щастлива, че е съпруга.

36-годишната певица и 36-годишният американски футболист Травис Келси вдигнаха сватба на 3-и юли в Ню Йорк.

Твърди се, че звездите се наслаждават на известно време заедно след сватбата си и преди Травис да трябва да се завърне към тренировки за следващия сезон в NFL.

Периодът на медения месец бил блажен за изпълнителката на "Style". Тя никога не е била по-щастлива.

"Тейлър каза, че е по-щастлива от всякога сега, когато е госпожа Келси и казва, че брачният им живот е блажен до момента. Тя е изпаднала в блаженство съпруга, която се фокусира над простичките неща в живота", коментира източник на "Daily Mail".

Още за отношенията четете в teenproblem.net

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звезди Тейлър Суифт Травис Келси брак двойка
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