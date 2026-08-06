Ретроградният Хирон ще направи животът по-лесен за 5 зодии

На 3-и август, понеделник, Хирон започна ретроградното си движение, което ще продължи чак до 6-и януари 2027 г. Сега се фокусираме върху отношението си към парите, сигурността и стабилността, успокояваме се и не се оставяме на потиснатия гняв. Започваме да поемаме отговорност. Кометата Хирон отразява най-дълбоките рани, така че е време да се излекуваме, да поправим нещата и да повдигнем духа си. Ето за кои зодии периодът ще е наистина лечебен, според "Yahoo! Life".

Овен

Усещат транзита доста, тъй като през част от него Хирон ще е ретрограден в Овен. Трябва да анализират как да поправят накърненото си его, причинено от чувство на недостатъчност, неспособност, неадекватност. Искат да са успешни, без да споделят неща с другите, което води до битка за надмощие. Връщат се в средата на юни и обмислят наново каква роля са изиграли тогава в определени ситуации. И най-сетне поемат отговорност. Най-накрая ще помогнат и на другите да цъфтят.

Телец

Преживяват много трансформации, тъй като през част от периода Хирон е ретрограден в Телец. На фокус са идентичността им, личността им, но също и желанията на подсъзнанието. Ще трябва да се справят с нещата, които са потиснали и с емоции, които са заровили дълбоко в себе си. Имат възможността да се изправят пред страховете си и да ги излекуват. Това им носи облекчение и спокойствие. Трябва да се справят с нещата бавно и последователно, не да бързат и да се натоварват с отговорности. Малките стъпки са важни, работят внимателно и предпазливо.

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