След огромните успехи: Том Холанд и Зендея си взимат почивка

След като "Спайдър-Мен: Нов ден" ("Spider-Man: Brand New Day") покори боксофиса, мнозина се питат какво предстои за Том Холанд и Зендея.

Президентът на Marvel Studios Кевин Файги коментира огромния успех на филма в интервю за Variety. Продължението вече държи рекорда за най-силния премиерен уикенд в историята на киното, като изпревари друг филм от киновселената на Marvel - "Отмъстителите: Краят" ("Avengers: Endgame") от 2019 година.

"Заслужават си да си починат"

На въпрос дали вече се обсъжда нов филм за Спайдър-Мен с Том Холанд в главната роля, 53-годишният Файги отговори, че планове има, но засега звездата ще си даде заслужена почивка.

"Винаги има планове. Но в момента той ще си почине след това световно турне. Той и Зендея ще се насладят на една заслужена победна обиколка и на малко истинска почивка", сподели продуцентът.

През последните месеци 30-годишният Холанд и 29-годишната Зендея обиколиха света, за да рекламират както "Спайдър-Мен: Нов ден", така и другия си общ проект - "Одисея" ("The Odyssey") на режисьора Кристофър Нолан, който излезе по кината на 17 юли.

Двамата участват в поредицата за Спайдър-Мен на Marvel и Sony още от "Спайдър-Мен: Завръщане у дома" ("Spider-Man: Homecoming") през 2017 г., заедно с Джейкъб Баталон.

Нов рекорд за Спайдър-Мен

Режисираният от Дестин Даниел Кретън филм, в който участват още Джон Бърнтал и Сейди Синк, продължава историята няколко години след "Спайдър-Мен: Няма път към дома" ("Spider-Man: No Way Home"). В него Питър Паркър се изправя срещу нова заплаха за Ню Йорк, докато приятелите му продължават да не си спомнят кой е той.

По данни на няколко американски медии към 3 август филмът е спечелил 360 милиона долара в Северна Америка и общо 932 милиона долара в световния боксофис.

"Честно казано, невероятно е да се окажем в подобна ситуация в понеделник сутрин. И то по най-хубавия възможен начин", призна Файги.

Той допълни, че не е очаквал "Спайдър-Мен: Нов ден" да подобри рекорда за премиерен уикенд, поставен от "Отмъстителите: Краят". Любопитното е, че и в двата филма участва Том Холанд, който вече има роли в четири от най-силните премиерни уикенди в историята на световния боксофис.

"Но след като веднъж летвата е вдигната, може да бъде вдигната отново, нали? Не мога да бъда по-щастлив, че рекордът на "Отмъстителите: Краят" беше подобрен именно от 38-ия филм в киновселената на Marvel", каза Файги, като отправи специални поздравления към Холанд, режисьора Кретън, продуцента Ейми Паскал и Sony Pictures.

"Том е магическата съставка"

Според Файги успехът е доказателство за силата на героя, създаден преди десетилетия от Стан Лий и Стив Дитко.

"Хората могат да говорят за променящите се вкусове на публиката, но когато става дума за герои, които се развиват през годините, няма по-добри от персонажите на Marvel - и най-вече от Питър Паркър. А когато намериш актьор като Том Холанд, който да вдъхне живот на този герой, това е магическата формула", подчерта той.

Според Box Office Mojo сред най-касовите филми в Северна Америка от началото на 2026 г. са "Играта на играчките 5" ("Toy Story 5"), "Филмът "Супер Марио Bros.: Филмът" ("The Super Mario Galaxy Movie"), биографичната лента "Майкъл" ("Michael"), посветена на Майкъл Джексън, както и "Одисея".

В момента "Спайдър-Мен: Нов ден" и "Одисея" се излъчват в кината.