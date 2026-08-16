В кадър: Десетки хиляди танцуваха на техно парада в Берлин в адска жега

Снимка: Reuters 1 / 16 / 16

Десетки хиляди души се включиха в техно парада Rave the Planet в Берлин при адска жега и температури около 35 градуса. Партито мина при засилени мерки за сигурност три седмици след ислямисткото нападение в периферията на "Прайд" парада в германската столица.

Участниците запазиха минута мълчание в памет на жертвите на нападението от 25 юли. Тогава ислямистки нападател се вряза с микробус в тълпата, след което според разследващите е нападнал хора с мачете. Една жена беше убита, а най-малко 31 души бяха ранени, някои от тях тежко.

Парадът, който тази година преминава под мотото Imagine Love, е първото голямо събитие в центъра на Берлин след атаката.

Организаторите очакваха до 300 000 участници, а над 1500 полицаи бяха ангажирани с охраната на събитието.

Освен сигурността сериозно предизвикателство бяха високите температури. Полицията използва водно оръдие за създаване на охлаждаща водна мъгла, а по маршрута беше осигурена безплатна питейна вода.

Успоредно с Rave the Planet в Берлин се проведе и контрадемонстрацията Fuckparade, насочена срещу "комерсиализацията и изместването на субкултурите". По данни на полицията в нея са участвали около 1200 души.