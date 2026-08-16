BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 20

Един загинал и шестима ранени при руска атака срещу Кривой Рог

16.08.2026 | 09:27 ч. 4
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Един човек загина, а още 6 души бяха ранени през изтеклата нощ при руска въздушна атака срещу украинския град Кривой Рог в Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ.

"Един човек загина при нощната атака на врага срещу Кривой Рог", написа той.

Свързани статии

Според Ханжа още 6 души са ранени.

"Всички ранени са под лекарско наблюдение", добави ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация.

По-рано украинските власти съобщиха, че руските сили са нанесли удари по промишлени обекти в Кривой Рог, което е предизвикало пожар.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem