Един загинал и шестима ранени при руска атака срещу Кривой Рог

Един човек загина, а още 6 души бяха ранени през изтеклата нощ при руска въздушна атака срещу украинския град Кривой Рог в Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ.

"Един човек загина при нощната атака на врага срещу Кривой Рог", написа той.

Според Ханжа още 6 души са ранени.

"Всички ранени са под лекарско наблюдение", добави ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация.

По-рано украинските власти съобщиха, че руските сили са нанесли удари по промишлени обекти в Кривой Рог, което е предизвикало пожар.