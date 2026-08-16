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Рачков предложи брак на Вики в Античния театър, Стоичков ще кумува (ВИДЕО)

Получи заветното "Да"

16.08.2026 | 09:00 ч. Обновена: 16.08.2026 | 09:00 ч. 27
Снимка: Катрин Гутман, Марица

Снимка: Катрин Гутман, Марица

Актьорът Димитър Рачков направи последната стъпка преди да чуе Менделсон с Вики. Той предложи брак на любимата си в края на своя спектакъл в Античния театър в Пловдив. Той слезе в оркестрината, падна на колене и получи "Да" пред повече от 3000 души. 

"Дайте ѝ валидол!" пошегува се Рачков и добави: "И аз те обичам, Вики! Изпровизирам в момента". 

След това Рачков даде думата на Христо Стоичков, който бе на първи ред в публиката заедно със съпругата си Марияна. Футболната легенда прие да кумува на сватбата. 

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"Да имаш здраво семейство, Димитре, трябва да тръгнеш по моя път. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години", каза Стоичков. 

Публиката също аплодира бурно Рачков след предложението за брак.

По емоциите на Вики стана ясно, че не е очаквала подобно романтично предложение. 

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