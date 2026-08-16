Рачков предложи брак на Вики в Античния театър, Стоичков ще кумува (ВИДЕО)

Актьорът Димитър Рачков направи последната стъпка преди да чуе Менделсон с Вики. Той предложи брак на любимата си в края на своя спектакъл в Античния театър в Пловдив. Той слезе в оркестрината, падна на колене и получи "Да" пред повече от 3000 души.
"Дайте ѝ валидол!" пошегува се Рачков и добави: "И аз те обичам, Вики! Изпровизирам в момента".
След това Рачков даде думата на Христо Стоичков, който бе на първи ред в публиката заедно със съпругата си Марияна. Футболната легенда прие да кумува на сватбата.
"Да имаш здраво семейство, Димитре, трябва да тръгнеш по моя път. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години", каза Стоичков.
Публиката също аплодира бурно Рачков след предложението за брак.
По емоциите на Вики стана ясно, че не е очаквала подобно романтично предложение.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.