Рецептата Dnes: Черногорската класика "Негушки стек"

Негушки стек е класическо черногорско ястие, създадено от известния сръбски готвач Милован Мича Стоянович, личния готвач на ръководителя на Югославия Тито. През 1986 г. печели златен медал на Световното кулинарно първенство в Люксембург. Това е телешки или свински стек, пълнен с автентични продукти от село Негуши – пушен прошут (местно сушено месо) и сирене.

Необходими продукти:

4 бр. свински или телешки пържоли от бонфиле (по около 200 г всяка)

100 г Негушки пршут (или тънко нарязан хамон/прошуто)

100 г Негушко сирене (или зряло кашкавалено сирене/гауда)

2 с.л. брашно

1 яйце

100 г галета

Олио за пържене, сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Вземете пържолите и ги изтънете внимателно с чук за месо, докато станат големи и тънки шницели. Подправете леко със сол и черен пипер. Върху едната половина на всяка пържола подредете резенчета пршут и парче сирене.

Прегънете месото на две (като джоб) и притиснете добре краищата с чука за месо или ги фиксирайте с клечки за зъби, за да не изтече сиренето. Оваляйте всеки стек последователно в брашно, разбито яйце и галета.

Изпържете в загрято олио на умерен огън за около 5-7 минути от всяка страна до златисто. Отцедете върху кухненска хартия и сервирайте с гарнитура от печени картофи, броколи и резен лимон. Традиционно присъства и топка каймак, поръсена с малко мащерка