Менталистът Лиор Сушард ще "чете мисли" в зала 1 на НДК

Известният менталист Лиор Сушард пристига в България през 2027 г. за голямо шоу в зала 1 на НДК. Представлението му ще се състои на 28 януари по покана на Fest Team.

Сушард е известен с уменията си да прави точни предсказания, да разчита реакции и да създава впечатлението, че чете мисли още преди човек да е изрекъл каквото и да било. Именно това го превръща в едно от най-разпознаваемите имена в света на ментализма.

През годините той е изнасял разпродадени представления в над 60 държави, а сред почитателите му има холивудски звезди, държавни глави, бизнесмени и публични личности.

"Изумителните способности на Лиор ме впечатляват все повече с всяка наша среща", "А аз си мислех, че вече съм видял всичко", "Това е най-невероятното нещо, което съм виждал през живота си, а съм видял много" - това са част от коментарите за него от Барбара Стрейзънд, Бил Гейтс и Лари Кинг.

Шоу между психология, хумор и участие на публиката

Представленията на Лиор Сушард са изградени около възможностите и особеностите на човешкия ум. Те съчетават драматични моменти, хумор и активно участие на зрителите, които често се превръщат в част от самите демонстрации.

В шоутата си менталистът използва и техники, насочени към креативността и начина, по който хората възприемат собствените си мисловни възможности.

Сушард е гостувал многократно в популярни телевизионни предавания, сред които "Вечерното шоу с Джей Лено" ("The Tonight Show with Jay Leno") и "Шоуто на Елън Дедженеръс" ("The Ellen DeGeneres Show").

Сред по-запомнящите се участия са интервюто му при Лари Кинг в "One-on-One Special", както и появата му в американското токшоу "The View", която силно впечатлява водещата Барбара Уолтърс.

От Холивуд до кралски особи

Освен големи публични шоута Лиор Сушард прави и частни участия пред знаменитости, корпоративни лидери, бизнесмени, политици и кралски особи.

Често е канен и на лекции, конференции и корпоративни събития, където съчетава ментализъм с хумор и взаимодействие с публиката.

Той е и автор на книгата "Четецът на мисли" ("Mind Reader"), в която разказва личната си история и споделя свои наблюдения и съвети.