Кейти Холмс е на крилете на любовта с новия си по-млад приятел

Кейти Холмс присъства на звездна вечеря на Michael Kors с приятеля си Джейсън Бард Ярмоски на 20 август.

Двойката беше снимана заедно в компанията на други известни гости, включително Кристи Бринкли и Наоми Уотс.

Холмс и Ярмоски бяха забелязани за първи път заедно през юли 2026 г., но явно летният им романс става все по-сериозен.

47-годишната актриса беше забелязана за първи път в Ню Йорк с 38-годишния художник преди около два месеца и оттогава двамата са буквално неразделни, като вече се появиха на няколко събития заедно.

Снимки, направени на събитието в Ийст Хамптън, Лонг Айлънд, Ню Йорк, показват новата двойка да изглежда много щастлива като Холмс видимо грее до Ярмоски.

Кейти блесна в преходна лятно-есенна визия, състояща се от рокля без ръкави в лилав цвят и червени обувки с котешки ток, докато Ярмоски носеше изцяло черен ансамбъл.

Двамата позираха заедно с Корс и другите му гости, включително Уотс и детето ѝ Кай Шрайбер.

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