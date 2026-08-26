Гаджето на Лео ди Каприо, Витория Черети, се появи с негова емблематична прическа

28-годишната приятелка на Леонардо ди Каприо, моделът Витория Черети, изглежда почти неузнаваема, копирайки емблематичната прическа на актьора от 90-те.

Гаджето на Лео, която е брюнетка по принцип, се показа с руса къса коса и изненада феновете си в Instagram.

Италианската красавица, която е романтично свързана с носителя на „Оскар“ от 2023 г., публикува снимки в Instagram в събота, на които позира с въпросната руса перука.

Изображенията изглежда са направени зад кулисите на последната ѝ корица на Vogue Italia за броя на изданието от август 2026 г.

Черети си направи селфи в отражението на огледало, докато носеше русата перука с бретон, падащ върху челото ѝ. Около очите ѝ бяха добавени леки сенки, а по бузите ѝ – топъл руж за сияен блясък.

За финален щрих тя добави смел по-тъмен нюанс към устните си.

Черети освен това носеше сатенено бельо в цвят слонова кост с дантелена облицовка около деколтето и долния подгъв.

Ди Каприо преди това носеше подобна прическа през 90-те години в проекти, а също и на червения килим.

Наскоро Черети беше заета да се отправя на островно бягство до Форментера с ди Каприо и близки приятели. Двете звезди се насладиха на лятното слънце, докато прекарваха време край Средиземно море на плажа Бесо.

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