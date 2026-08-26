Деми Ловато избухна с апетитни снимки по бански за ЧРД

Деми Ловато отбеляза своя рожден ден с гореща публикация в социалната мрежа Instagram.

Певицата навърши 34 години на 20-и август. И явно си е изкарала чудесно.

Тя постна в профила си серия снимки, от които се вижда, че е празнувала на Бахамите.

Първо виждаме ослепително нейно селфи, на което е по лятна рокля със животински принт.

А втората снимка веднага предизвика фурор. Там звездата позира в гръб във водата, като е по изрязан бански от 2 части с долнище тип прашка.

Следва селфи от басейн с приятели.

На четвъртата снимка Деми отново е в кристалната вода, като позира по червения бански, но вече е в лице. Личи си, че е в топ форма.

Има и апетитни кадри на изпълнителката по сив бански от 2 части. Тя позира на брега и показва как плува.

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