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Деми Ловато избухна с апетитни снимки по бански за ЧРД

Стана на 34 г.

26.08.2026 | 23:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Деми Ловато отбеляза своя рожден ден с гореща публикация в социалната мрежа Instagram.
Певицата навърши 34 години на 20-и август. И явно си е изкарала чудесно.
Тя постна в профила си серия снимки, от които се вижда, че е празнувала на Бахамите.
Първо виждаме ослепително нейно селфи, на което е по лятна рокля със животински принт.

А втората снимка веднага предизвика фурор. Там звездата позира в гръб във водата, като е по изрязан бански от 2 части с долнище тип прашка.
Следва селфи от басейн с приятели.

На четвъртата снимка Деми отново е в кристалната вода, като позира по червения бански, но вече е в лице. Личи си, че е в топ форма.

Има и апетитни кадри на изпълнителката по сив бански от 2 части. Тя позира на брега и показва как плува.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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