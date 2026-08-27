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48-годишният Аштън Къчър пусна шкембе - все по-далеч е от визията си на модел

А неотдавна актьорът се оплака, че добрият му външен вид е навредил на кариерата му в Холивуд

27.08.2026 | 00:34 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Аштън Къчър се наслади на разходка със съпругата си Мила Кунис и дъщеря им Уайът в събота в Лос Анджелис.

48-годишният баща на две деца и 43-годишната Кунис прекараха качествено време с 11-годишната им дъщеря, докато деветгодишният им син Димитри отсъстваше.

Къчър изглеждаше щастлив и здрав, докато представяше родния си град Айова с избеляла синя тениска Cedar Rapids, пъхнал очила за четене в яката.

Той добави тъмносиня бейзболна шапка и избелели тъмни дънки, завършвайки небрежния вид с маратонки New Balance.

От кадрите ясно се вижда, че Къчър е прегърнал „бащиното си тяло“, пускайки шкембе, което доста го отдалечава от визията му на модел, с която стартира кариерата си в края на 90-те.

Разходката през уикенда идва почти година след като някогашната звезда заяви, че красивият му външен вид му е попречил да поеме по-мрачни и сериозни актьорски роли.

Къчър, който затвърди мястото си в Холивуд най-вече с комедийните си роли, каза, че е загубил доста възможности заради добрата си визия.

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