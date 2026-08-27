Скандал прерасна в нападение с нож в Нова Загора

58-годишен мъж от новозагорското село Омарчево е задържан след спречкване, при което друг мъж е бил намушкан в крака, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Инцидентът е станал на 25 август в Нова Загора.

При конфликта 49-годишен местен жител е получил прободна рана в областта на крака.

Пострадалият е откаран в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен, където му е оказана медицинска помощ. След прегледа е освободен.

58-годишният мъж е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.